https://static.news.ru/photo/2e9cdf44-6420-11ea-90d2-fa163e074e61_660.jpg Яцек Чапутович Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности нормализовать отношения с Россией. По его словам, соседние страны должны стремиться к поддержанию хороших, а не напряжённых отношений.

Дипломат в интервью РБК заверил , что готов при первой возможности встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, надо лишь договориться.

Чапутович считает, что стороны должны снизить накал исторических споров. При этом Варшава не предъявляет Москве условий для начала диалога по данной теме.

Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений, — отметил министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Советский Союз сыграл «огромную, даже главную роль» в победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, но всё-таки вместе с Германией атаковал Польшу в 1939 году. Об этом заявил Яцек Чапутович. Он отметил, что между Москвой и Варшавой нет разногласий в толковании вклада СССР в победу, но страны по-разному смотрят на обстоятельства начала войны и пакт Молотова — Риббентропа.