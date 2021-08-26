В Госдуме заявили о вреде отмены МРОТ

Депутат, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru оценил идею отменить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С подобной идеей накануне выступил первый зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Нилов подчеркнул, что подобные шаги могут навредить и привести к «юридической чехарде».

МРОТ — это тот базовый минимум, который должен получать работающий гражданин в соответствии с ТК РФ. В регионах есть право устанавливать МРОТ. Он может быть выше, чем МРОТ, но ниже — непозволительно. В том случае если, представить себе на минуту, отказаться от МРОТ, то последствия, я считаю, могут быть самые разные, и непонятно, зачем это делать. Я согласен с тем, что у нас МРОТ занижен. И он должен быть не менее 20 тысяч рублей, на чём настаивают депутаты фракции ЛДПР. Мы внесли соответствующий проект закона, который рассмотрит Госдума осенью, но полностью отказываться от МРОТа — это чревато, неправильно, — заявил Нилов.

Депутат добавил, что МРОТ — это универсальная и единая для всей страны величина и подмена одного понятия другим может привести к неразберихе.

Самый главный вопрос — зачем это делать? <...> У нас труд сегодня недооценён, унижен. Если сравнить стоимость рабочего часа, то он намного ниже, чем в самой отсталой европейской стране. Нам надо стремиться не понятия менять, а заниматься повышением размера двух социальных величин — МРОТ и прожиточный минимум. <...> Цель-то какая? Это же терминологические будут изменения, которые, по сути, нарушат существующую конструкцию, а не приведут к росту МРОТа и прожиточного минимума, — отметил Нилов.

Арефьев также объяснил, что оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума. Политик также объяснил, что налогообложение и многие административные штрафы привязаны именно к МРОТ. Он считает, что этот показатель больше вредит.

Ранее сообщалось, что в первой половине текущего года чаще всего причиной отказа в принятии на работу становилось несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии. На её долю приходится треть от общего числа отказов в трудоустройстве.