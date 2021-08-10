В Госдуме призвали «наказать» банки за мошенничество при выдаче кредитов

В Госдуме предлагают проверить и «наказать» банки, которые намеренно вводят в заблуждение клиентов, заключающих договоры потребительского кредитования. Для этого они используют несколько схем, из-за которых граждане несут дополнительные расходы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова депутата Госдумы, члена Правозащитного центра «Единой России» Александра Якубовского.

Депутат заявил , что получает множество сообщений о мошенничестве со стороны банков, которые пытаются обойти закон о предельной полной стоимости кредита. По его словам, банки указывают в кредитном договоре полную стоимость кредита, но при условии безналичной оплаты и со ставкой 22%.

А если человек снимает наличные, то тут его ждёт уже неприятный сюрприз. В виде, например, 49%. Меняется ли при этом полная стоимость кредита? Очевидно, что да. А ещё выводят за стоимость, например, комиссию за годовое обслуживание, размером с содержание бухгалтера на аутсорсе, — заявил Якубовский.

По его словам, все эти манипуляции нарушают закон о предельной стоимости кредита и приносят ощутимые финансовые потери гражданам. Якубовский направил запрос председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, предложив провести проверку и детальный анализ отчётов кредитных организаций о потребительском кредитовании и принять меры по отношению к нарушителям.

Ранее эксперт дал несколько советов при заключении договора потребительского кредитования, рекомендовав учитывать в первую очередь полную стоимость кредита. Для этого перед заключением договора необходимо зайти на сайт ЦБ и посмотреть полную стоимость кредита по выбранному продукту на выбранный срок и сумму займа, а также сравнить заявленную ставку в договоре с ПСК, который указан на сайте Центробанка. Также не рекомендуется включать в стоимость кредитного продукта страховку, стоимость которой может достигать 20% стоимость кредита, а при оформлении кредитной карты внимательно читать всё то, что напечатано в договоре мелким шрифтом.