Эксперт назвал три табу при оформлении кредита

Для каждого вида кредитования существуют свои табу. Если говорить о потребительском кредите, то первое, чего делать нельзя — заключать договор с банком, не рассчитав полную стоимость кредита, заявил NEWS.ru руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко.

Самый простой и часто заключаемый договор — это договор потребительского кредитования. И здесь важно учитывать не только и не сколько базовую процентную ставку за пользование заёмными средствами, сколько полную стоимость кредита (ПСК), отметил эксперт.

Первое, что стоит сделать — это зайти на сайт ЦБ и посмотреть полную стоимость кредита по вашему продукту, на выбранный вами срок и сумму займа. Сравнить заявленную ставку в договоре с ПСК, который указан на сайте Центробанка. Понять, что никаких других комиссий и платежей вы не платите — обычно это всякого рода страховки, стоимость годового обслуживания карты и ссудного счёта, — рассказал эксперт.

По словам Лашко, излюбленная уловка недобросовестных кредиторов — убедить потенциального заёмщика в том, что со страховкой ему гораздо с большей вероятностью одобрят кредит. Однако это не более чем уловка: как правило, страховка вообще не привязана к договору займа.

Страховку очень любят включать в стоимость кредитного продукта. При оформлении займа сроком на пять лет стоимость страховки может достигать 20% стоимость кредита. Соглашаться на эти условия не надо, — подчеркнул эксперт.

Не нужно сравнивать процентную ставку, предлагаемую различными банками, нужно сравнить ту сумму, которую вам в итоге придётся ежемесячно выплачивать, посоветовал Лашко.

При оформлении кредитной карты важно очень внимательно читать всё то, что напечатано в договоре мелким шрифтом. В первый год обслуживание карты может ничего не стоить, зато начиная со второго года за это, возможно, придётся платить уже несколько тысяч рублей. А чтобы отказаться от услуг банка и расторгнуть договор, заёмщик будет вынужден приехать в конкретное отделение банка, рассказал эксперт.

Пользуясь беспроцентным или так называемым грейс-периодом по кредитной карте, следует быть особенно внимательным, указал Лашко. «Банку не выгодно делиться деньгами бесплатно. Его задача — подсадить вас на текущие платежи с процентами, заманить, к примеру, увеличением лимита кредитования», — сказал эксперт.

И здесь нужно понимать: проценты по кредитным картам заметно выше, чем по другим потребительским кредитам, заключил он.