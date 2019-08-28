Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов направил министру труда Максиму Топилину обращение (есть в распоряжении News.ru), в котором предложил провести общефедеральный референдум о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

По словам парламентария, в последнее время в нашей стране развилась дискуссия о целесообразности перехода с пятидневной рабочей недели на четырёхдневную. Вместе с тем идею одобряют многие россияне, о ней позитивно высказывался и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Скептики же утверждают, что переход на четыре рабочих дня снизит экономические показатели развития России, а также даст возможность недобросовестным работодателям манипулировать коллективами, добавил депутат. Между тем переход на четырёхдневную рабочую неделю будет социально полезен, уверен Милонов.

Он предлагает организовать эксперимент, в ходе которого ряд регионов и крупных предприятий перейдут на четырёхдневную рабочую неделю. Это нужно, чтобы изучить последствия воплощения идеи.

Помимо этого, также целесообразной мерой будет проведение общефедерального референдума или социологического опроса для принятия окончательного решения о сокращении рабочей недели на территории России, — говорится в обращении.

Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным 23 августа допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю в будущем. Однако, по словам премьера, это возможно «не сию секунду».

Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идёт о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом, чтобы с ней поступили. Дмитрий Медведев председатель правительства России

Впервые тему о четырёхдневной рабочей неделе Медведев поднял в начале июня в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве. По его словам, технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, а также к расширению досуга.

Председатель правительства сослался в том числе на опыт компании из Новой Зеландии: она ввела четырёхдневную рабочую неделю с оплатой трёх выходных. В результате, как рассказал премьер-министр, прирост производительности в перерасчёте на один час рабочего времени составил около 20%, а уровень стресса сотрудников заметно снизился.

СМИ также сообщали, что Медведев по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве дал поручение Минтруду сообщить свою позицию о переходе на четырёхдневную рабочую неделю до 30 сентября. Предполагается изучение ведомством влияния изменений на экономику страны, а также на производительность труда и социальную сферу.

В августе Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перейти на четырёхдневную рабочую неделю: увеличить трудовое время в течение дня, но оставить общее количество часов в неделю без изменений.

Идею ФНПР раскритиковал эксперт в сфере рабочего движения, завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов. По его словам, в случае введения четырёхдневной недели с 10-часовым рабочим днём работники не смогут полноценно отдыхать в будни.

К 10 часам труда стоит добавить время обеденного перерыва, получается 11. А поскольку в России распространены сверхурочные, то у нас средний рабочий день составит 13 часов. Это немыслимое расхищение времени досуга. Удар по культурному уровню, отказ от занятий спортом. Ведь физкультурой нужно заниматься регулярно. У них исчезает время на повышение квалификации. В эти четыре дня у них нет никакой социальной жизни, — пояснил он.

В Минтруде рассказали, что вопрос о сокращении рабочей недели подлежит обсуждению с участием всех сторон социального партнёрства. В ведомстве отметили, что законодательно количество рабочих часов в этом отрезке времени не должно превышать 40 часов. При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках коллективного договора сократить рабочую неделю, а также количество часов в рабочем дне можно уже сейчас.