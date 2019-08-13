https://static.news.ru/photo/a98f8e68-bdbd-11e9-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Представители Министерства труда и социальной защиты РФ заявили, что вопрос о сокращении рабочей недели подлежит обсуждению с участием всех сторон социального партнёрства. В ведомстве отметили, что законодательно количество рабочих часов в этом отрезке времени не должно превышать 40 часов.

При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнёрства или коллективного договора сократить рабочую неделю, а также количество часов в рабочем дне можно уже сейчас, сообщили в министерстве News.ru.

Как ранее писал News.ru, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что введение четырёхдневной рабочей недели может негативно сказаться на развитии бизнеса. В случае сохранения заработной платы и сокращения производительности труда собственное дело может стать нерентабельным.