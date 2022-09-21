В Госдуме предложили повысить пособие для беременных «СР» внесла законопроект о повышении пособия для беременных до прожиточного минимума

Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение в правительство законопроект о повышении ежемесячного пособия для беременных. Его предлагается повысить с 50% прожиточного минимума до 200% в случае, если ребенка будет воспитывать мать-одиночка, и до 100%, если семья полноценная, пишут «Известия».

На сегодня пособие назначается лишь тем женщинам, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на одного человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Мера касается только малообеспеченных семей. Теперь депутаты хотят увеличить критерий нуждаемости до двух прожиточных минимумов и предлагают платить пособия большему кругу семей.

В каждом субъекте прожиточный минимум разный, поэтому выплаты тоже будут неодинаковыми. В Москве пособие матери-одиночке в случае принятия закона составит порядка 20 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — более 14 тысяч рублей, в Липецкой области — более 11,5 тысячи рублей.

Принимая во внимание, что одним из приоритетов российской политики является решение демографической проблемы, принятие предлагаемого законопроекта позволит предоставить увеличенные меры государственной поддержки нуждающимся семьям и будет способствовать увеличению рождаемости, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом авторы ссылаются на демографический прогноз Росстата до 2035 года, согласно которому убыль населения России составит до 500 тысяч человек ежегодно. А по суммарному коэффициенту рождаемости — количество детей на одну женщину — прогноз составляет не больше одного ребенка, что означает неминуемую демографическую яму.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице в 2023 году до 12 792 рублей. При этом условия предоставления максимальной суммы останутся прежними.