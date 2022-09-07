В Госдуме объяснили, почему не стоит бояться «юанизации» экономики Депутат Гаврилов призвал не бояться «юанизации» российской экономики

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Бояться «юанизации» российской экономики не стоит, наоборот — лучше расширять расчеты с Китаем в национальных валютах, заявил NEWS.ru глава Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий добавил, что сотрудничество в данной сфере с Пекином «снизит транзакционные издержки участников внешнеэкономической деятельности».

Применение собственных национальных валют, рубля и юаня, при проведении платежей позволит упростить взаимные расчеты между нашими странами, снизит транзакционные издержки участников внешнеэкономической деятельности. Нерешенными остаются вопросы ограниченности переводов и расчетов в юанях, использования «инвестиционного» юаня как в России, так и на территории иных дружественных стран, — уверен Сергей Гаврилов.

Собеседник отметил, что ограничения касаются возможности использования средств в юанях российскими банками, которые имеют успешно работающие филиалы в КНР. Гаврилов не исключил, что Народный банк КНР пойдет навстречу, предоставив финансовым организациям РФ с соответствующей лицензией, доступ к своей системе внутренних платежей.

Это серьезное основание для широкого диалога между главами, правительствами, банковским и бизнес-сообществами России и Китая. Надеюсь, что в рамках сотрудничества с Центральным Комитетом Коммунистической партии Китая мы найдем понимание в вопросе широкого использования юаня как резервной валюты, потому что сейчас, как мы видим, возможности национальных валют ограничены, — добавил Гаврилов.

Ранее начальник отдела глобальных исследований банка «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что заменой доллару может стать международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС, которая находится в стадии проработки. Основной тенденцией валютного рынка РФ в новых условиях будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Новая валюта, как считает экономист, могла бы помочь избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС.