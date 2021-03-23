В Госдуме нашли 5 трлн рублей, «скрытых» от бюджета

https://static.news.ru/photo/61653554-8b96-11eb-9294-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях падения доходов бюджета правительство пытается залезть в карман к «подозрительно» нищим, не трогая «подозрительно» богатых. Однако в стране денег достаточно, но они вывозятся в офшоры. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Проводимую правительством РФ политику депутат называет умышленным разорением государства. По его словам, на сегодняшний день 44 тысячи российских предприятий зарегистрированы в офшорных зонах и платят офшорные налоги.

По моим подсчётам, они ежегодно вывозят из страны около 5 триллионов рублей. Зачем мы делимся выручкой наших предприятий с этими «паразитами» — офшорами, зачем отдаём им свои налоги? Какой в этом смысл? — задался вопросами Арефьев.

Власти говорят, что денег нет и пытаются вычислять «подозрительно» бедных, хотя можно было бы просто запретить регистрацию отечественных компаний на Западе, считает депутат. В этом случае вывозимый капитал останется в стране.

По разным оценкам, общий объём теневой экономики России составляет от 20% до 46% ВВП ежегодно.

20% ВВП — это 20 триллионов рублей, спрятанных в офшорах. Только лишь за счёт легализации теневой экономики бюджет может пополнится на один триллион рублей. Это огромные средства, — сказал Арефьев.

Другое дело, что теневой экономики быть не должно в принципе. Этим нужно заниматься правительству и налоговым органам, отметил депутат, добавив, что возмущён тем, что 20% предприятий у нас «позволительно не платить налоги».

В советское время основой доходов бюджета и их роста являлось растущее производство промышленных предприятий, а не платежи населения, напомнил Арефьев. А сегодня государство пытается забрать последнюю копейку у бедных россиян, даже не пытаясь развивать экономику.

«Объявили импортозамещение. Ничего нет. Раньше было 65 обувных фабрик, сейчас осталось 18... Мы покупаем чужую обувь, носим чужую одежду, летаем на чужих самолётах. Почему мы сами это ничего не производим?» — посетовал депутат.

Все эти вопросы глава думского комитета по экономической политике намерен задать министру экономического развития и министру финансов.