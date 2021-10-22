В Германии рассказали, как противостоять РФ на фоне газового кризиса

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Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о повышении пенсий с ноября этого года. В этом году страховая выплата по старости составила 6 044,48 рублей, приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

Люди, которым в октябре исполнилось 80 лет, с ноября будут получать двойной размер этой выплаты — 12 088,96 рубля. Эта сумма будет приходить на счёт в месяце, который следует за...