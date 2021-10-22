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В Германии рассказали, как противостоять РФ на фоне газового кризиса

05:55, 24 октября 2021
В Германии рассказали, как противостоять РФ на фоне газового кризиса Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Страны Европейского союза должны начать покупать газ вместе, а не по отдельности. Этот шаг поможет противостоять России на фоне повышения цен на газ, заявил журналист Кристоф Хервартц в статье, опубликованной немецким изданием Handelsblatt.

Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России, — отметил автор публикации.

Он добавил, что политики в Европе уже рассматривают данную перспективу.

Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе, — подчеркнул Хервартц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия реализует свои козыри на рынке полезных ископаемых, в то время как Европа поплатилась за своё высокомерие и оказалась в плену газового кризиса. Об этом пишет журнал Forbes. По мнению журналистов, именно желание Европы перейти на зелёную энергетику значительно ослабило регион.

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