В Германии рассказали, как противостоять РФ на фоне газового кризиса
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:55, 24 октября 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Страны Европейского союза должны начать покупать газ вместе, а не по отдельности. Этот шаг поможет противостоять России на фоне повышения цен на газ, заявил журналист Кристоф Хервартц в статье, опубликованной немецким изданием Handelsblatt.
Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России, — отметил автор публикации.
Он добавил, что политики в Европе уже рассматривают данную перспективу.
Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе, — подчеркнул Хервартц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия реализует свои козыри на рынке полезных ископаемых, в то время как Европа поплатилась за своё высокомерие и оказалась в плену газового кризиса. Об этом пишет журнал Forbes. По мнению журналистов, именно желание Европы перейти на зелёную энергетику значительно ослабило регион.