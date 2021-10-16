В Forbes раскрыли, как Россия «наказала» Европу за высокомерие

Россия реализует свои козыри на рынке полезных ископаемых, в то время как Европа поплатилась за своё высокомерие и оказалась в плену газового кризиса. Об этом пишет журнал Forbes.

Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надёжные и рентабельные базисные генерирующие мощности, — подчёркивают авторы издания.

По мнению журналистов, именно желания Европы перейти на зелёную энергетику значительно ослабило регион.

При этом действия РФ в материале именуются «энергетическим покером», несмотря на признание журналом эффективности проектов Москвы, включая «Северный поток — 2». Тем не менее отойти от популярной за границей версии о причастности РФ к росту цен в Европе изданию отойти не удалось.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет быстрее стабилизировать сложившуюся на европейском газовом рынке ситуацию. Он подчеркнул, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало поставок топлива по нему зависит от разрешения властей Германии.