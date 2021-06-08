В ФРГ сочли «путинской пощёчиной» проект «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/e2078476-c84c-11eb-8bdb-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Немецкие журналисты назвали газопровод «Северный поток — 2» «путинской пощёчиной». Соответствующий материал появился в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В статье говорится , что Россия якобы начала использовать проект как инструмент давления на Украину. Так, в день завершения первой нитки газопровода российский лидер Владимир Путин призвал Киев проявить «добрую волю» в обмен на возможность транзита газа через страну. При этом немецкие власти многократно заступались за газопровод и называли его сугубо экономическим проектом.

Владимир Путин «отблагодарил» Берлин за его поддержку проекта вербальной пощечиной: в тот день, когда Россия заявила, что первая нитка «Северного потока — 2» якобы готова, он потребовал от Украины в качестве ответной меры за продолжение транзита газа проявления «доброй воли», — говорится в статье.

Накануне завершились работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта. Таким образом, компания подтвердила слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.