В Еврокомиссии вступились за «Северный поток — 2»

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«Северный поток — 2» частный, ЕС не может помешать его строить, если разрешила Германия. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано.

Таким образом он прокомментировал заявления о том, что реакцию Евросоюза на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным можно увязать с «Северным потоком — 2».

«Северный поток — 2» — это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать (газопровод должен будет работать. — NEWS.ru) в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза, — цитирует Стано РИА Новости.

Он добавил, что Еврокомиссия будет работать над тем, чтобы газопровод, если он будет построен, функционировал по принципам европейского законодательства в области энергетики.

Ранее сообщалось, что в Европе разделились мнения о судьбе «Северного потока — 2». Чехия и Польша настаивают на введении санкций против его строительства из-за замены Навальному условного срока на реальный. Германия и Австрия считают, что не следует вмешивать политику в экономические проекты.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Строительство «Северного потока — 2» поддерживает экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. По его мнению, если Берлин прекратит этот проект, то с точки зрения энергетической политики власти будут «рубить сук, на котором сидят». Политик отметил, что мнение немцев относительно этого проекта отличается от того, что «часто пишут печатные СМИ».