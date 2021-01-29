Экс-канцлер ФРГ: «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность страны

https://static.news.ru/photo/116497b0-62ed-11eb-8735-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отверг критику в адрес проекта «Северный поток — 2». Нападки на Россию не соответствуют мнению большинства в Германии, подчеркнул политик.

Если мы остановим строительство [«Северного потока — 2»], то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим, — отметил Шрёдер, слова которого приводит Rheinische Post.

Он также добавил, что распространённое среди немцев мнение о проекте значительно отличается от того, «что часто пишут печатные СМИ».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.