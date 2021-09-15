В ЦБ заявили, что рост ипотечного рынка в России достиг предела

Россия приблизилась к пределу роста ипотечного рынка. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что рост ипотечного кредитования должен быть соразмерен не только росту доходов, но и их уровню. Такое мнение она высказала в интервью РБК.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать нового рекорда по выдаче жилищных кредитов в 2021 году, Набиуллина подчеркнула , что рост ипотечного кредитования должен быть соразмерен не только росту доходов, но и их уровню. По её словам, Россия уже почти приблизилась к пределу роста ипотеки в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов.

В целом же темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%, чему поспособствовали сперва льготная госпрограмма ипотеки, а затем кредитование в рамках семейной ипотеки: после расширения программы на семьи с одним ребёнком выдачи семейной ипотеки увеличились более чем на 30%. Динамика цен на жильё после трансформации программы льготной ипотеки будет отличаться в зависимости от региона: так, ожидается спад ажиотажа в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, где в основном и брали ипотеку по льготной госпрограмме.

Ранее стало известно, что спрос на льготную ипотеку в России упал до минимальных значений начиная с мая прошлого года. Так, финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «ДОМ.РФ» сообщил о выдаче в июле — августе 1,6 тысячи кредитов на сумму 3,9 млрд рублей, тогда как за тот же период прошлого года банки одобрили клиентам 3-4 тысячи денежных ссуд в размере 8,8-9,5 млрд рублей.