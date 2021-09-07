Спрос на льготную ипотеку упал до минимума в России

Финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «Дом.РФ» сообщил о падении спроса на льготную ипотеку. К началу сентября количество принятых заявок и выдача по ипотеке на новостройки упали до минимума, пишет «Коммерсант».
По данным организации, за неделю, которая
На этот момент банки выдали 1,6 тысяч кредитов на сумму 3,9 млрд рублей, тогда как в июле–августе было выдано по 3–4 тысячи кредитов на 8,8–9,5 млрд рублей. При этом снижение спроса на льготную ипотеку был заметен уже в июле. На тот момент банки выдали на 15% кредитов меньше, а сумма их снизилась на 21%.
Интересно, что банки не борются за клиентов, как это было весной и в начале лета. Тогда они сами улучшали условия предоставления льготной ипотеки.
Ранее сообщалось, что ипотечные ставки для заёмщиков позволит снизить совместный эксперимент ДОМ.РФ, Центробанка РФ и Росреестра по обмену личными данными при оформлении цифровой ипотеки на основе технологии блокчейна.