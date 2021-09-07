Спрос на льготную ипотеку упал до минимума в России

Финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «Дом.РФ» сообщил о падении спроса на льготную ипотеку. К началу сентября количество принятых заявок и выдача по ипотеке на новостройки упали до минимума, пишет «Коммерсант».

По данным организации, за неделю, которая закончилась 2 сентября, объём принятых заявок и произведённых выдач в данной сфере опустился до минимального значения с начала самой программы, начавшейся в мае прошлого года.

На этот момент банки выдали 1,6 тысяч кредитов на сумму 3,9 млрд рублей, тогда как в июле–августе было выдано по 3–4 тысячи кредитов на 8,8–9,5 млрд рублей. При этом снижение спроса на льготную ипотеку был заметен уже в июле. На тот момент банки выдали на 15% кредитов меньше, а сумма их снизилась на 21%.

Интересно, что банки не борются за клиентов, как это было весной и в начале лета. Тогда они сами улучшали условия предоставления льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что ипотечные ставки для заёмщиков позволит снизить совместный эксперимент ДОМ.РФ, Центробанка РФ и Росреестра по обмену личными данными при оформлении цифровой ипотеки на основе технологии блокчейна.