В ЦБ рассказали о динамике цен на «борщовый набор»

Удешевление продуктов «борщового набора» замедлилось к концу августа, что стало одним из факторов неопределённости, которые будут влиять на инфляцию. Однако делать выводы относительно предполагаемой стоимости продуктов пока рано, в том числе из-за более позднего сбора урожая. Об этом на брифинге сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина отметила , что в марте этого года отмечался достаточно быстрый и ранний рост цен на овощи и фрукты, тогда как к концу лета ситуация сменилась на противоположную. Предполагалось, что в итоге динамика цен в конце лета компенсирует прирост цен, однако в конце августа эта тенденция замедлилась. Этот фактор Набиуллина назвала одним из факторов неопределённости, которые будут влиять на инфляцию в 2021 году.

Что касается овощей и плодоовощей, у нас <...> смещено время сбора урожая и пока рано делать выводы в целом о том, что будет с дальнейшей стоимостью продуктов «борщового набора» и насколько сильнее цены на них будут снижаться, — заключила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе обеспокоены возможным снижением урожая овощей открытого грунта в течение пяти лет и требуют от властей субъектов РФ расширить меры поддержки овощеводов. Это позволит увеличить производство овощей на 10% и выполнить задачи доктрины продовольственной безопасности, однако помешать этому могут недостаток финансирования и неэффективность мер поддержки.