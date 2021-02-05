В бундестаге предложили ввести мораторий на строительство СП-2

https://static.news.ru/photo/4e163c58-67bc-11eb-8f21-96000091f725_660.jpg Фото: Dorothée Barth/dpa/Global Look Press

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для проведения переговоров между Россией, США и Евросоюзом.

Возможно, оно (разрешение ситуации вокруг СП-2. — NEWS.ru) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, — заявил Реттген в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано заявил о невозможности Евросоюза помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», если его уже разрешили власти ФРГ. Таким образом он прокомментировал заявления о том, что реакцию Евросоюза на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным можно увязать со строительством СП-2.

В Европе разделились мнения о судьбе «Северного потока — 2». Чехия и Польша настаивают на введении санкций против его строительства из-за замены Навальному условного срока на реальный. Германия и Австрия считают, что не следует вмешивать политику в экономическую повестку.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Как сообщал NEWS.ru, в МИД России заявили, что газопровод «Северный поток — 2» сможет функционировать, если у стран Европейского союза в условиях санкций США будет для этого политическая воля.