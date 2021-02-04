В МИД РФ назвали условия для работы «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/f74e6532-66d3-11eb-80e7-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB

Газопровод «Северный поток — 2» сможет функционировать, если у Евросоюза будет политическая воля в условиях санкций США. Россия будет продавать газ на основе коммерческих контрактов.

Понятно, что европейские компании, участвующие в проекте, боятся попасть под вторичные санкции США. Но функционировать проект будет, потому что мы будем продавать газ на основе коммерческих контрактов, — рассказал «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, «Северный поток — 2» будет одной из опор энергетической безопасности Европы. В Москве считают, что этот проект отвечает интересам не только России, но и Евросоюза.

Очевидно, что наращивание стабильных поставок российского газа в страны — члены ЕС будет способствовать как повышению их энергобезопасности, так и решению стоящих перед ЕС задач в сфере противодействия изменению климата, — отметил Грушко.

«Северный поток — 2» должен стабилизировать газовый рынок, он позволит избежать скачков цен и диверсифицировать газовые поставки. Грушко подчеркнул, что оспаривать этот проект могут только те, кто хотят заслужить похвалу Вашингтона, который продвигает на рынок Европы дорогой и менее экологичный сниженный природный газ.

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар считает, что газопровод будет достроен, но будет функционировать в половину своей проектной мощности. Специалист подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что этот проект выгоден стране с экономической точки зрения, а энергетический альянс с Россией необходимо укреплять.

По мнению Рара, противники проекта из США так просто не успокоятся, а будут «использовать какие-то юридические инструменты и добиваться, чтобы газопровод функционировал наполовину».