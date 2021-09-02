В АТОР рассказали о «миллионе вариантов» отдыха с зимним кешбэком

У жителей РФ есть «миллион вариантов» отдыха внутри страны по программе зимнего кешбэка, рассказал NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. Он отметил, что путешественники в основном проводят отпуск в межсезонье в южных регионах РФ — Краснодарском крае, Крыму, а также на горнолыжных курортах. Кроме того, востребованы Кавказские Минеральные Воды и «уникальные термальные источники в Тюмени».

В период межсезонья востребованы одновременно и южные наши направления, так как мы живём в северной стране, как-никак, большинство жителей проживает в неблагоприятных климатических условиях. Это и Краснодарский край, и Крым, это и горнолыжные наши курорты, Красная Поляна, Урал, Сибирь. Это различные наши санаторно-курортные возможности — Кавказские Минеральные Воды и другие регионы. Моя рекомендация — поехать туда, где ещё не был, увидеть страну, — подчеркнул Уманский.

Собеседник добавил, что благодаря кешбэку люди стали чаще путешествовать в межсезонье, а если брать летний период — то турпоток ограничен рынком, номерным фондом, и в тёплое время года курорты всегда заполнены.

Эта программа показала себя крайне эффективно, это абсолютно точно. Это самая эффективная мера поддержки отрасли за последние годы. Абсолютно разумным является то, что инструмент используется в низкий сезон. В период высокого спроса он не нужен и даже вреден. <...> Тестовый 2020 год мы прошли, накопилась статистика, сейчас мы можем говорить о переходе на годовой цикл кешбэка, что, на мой взгляд, очень важно, поможет избежать путаницы у людей, — отметили в АТОР.

Накануне стало известно, что Ростуризм до конца года запустит программу по кешбэку, рассчитанную на зимний сезон, туры будут продаваться с 15 января по 30 апреля. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова в ходе Восточного экономического форума. Она подчеркнула, что проект будет работать в 2022 году только на низкий сезон — с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря. С мая по сентябрь программа действовать не будет.

Ранее Ростуризм продлил действие акции продаж туристического кешбэка по России до середины сентября. Туристы могут приобрести пакетные туры с возможностью поездки с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Около 400 млн рублей, выделенные на программу, будут перенаправлены для стимуляции продаж турпакетов в низкий сезон.