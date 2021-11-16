В 43 городах России прекратили строить жильё

В 43 российских городах с общим населением 2,2 млн человек прекратилось строительство многоквартирных домов, рассказал «Известиям» рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Фёдор Выломов. По его мнению, одной из причин падения рынка стало несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков. Число населённых пунктов, где нет новостроек, за год достигло 812.

Объём текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. м, год назад было 92,4 млн. Всего по стране — 98,4 млн кв. м против 98,8 млн, — сообщил Выломов изданию.

Среди крупнейших городов, где остановилось строительство, называются Георгиевск (Ставропольский край), Белово (Кемеровская область), Геленджик (Краснодарский край), а также Видное и Жуковский в Московской области.

Гендиректор РАСК считает, что среди причин падения рынка — отсутствие свободной земли, а также проблемы с проектным финансированием. Кроме того, по его словам, негативно на рынок влияют климатические и территориальные особенности населённых пунктов.

По данным Выломова, за последние полтора года объём жилищного строительства в России не превышает 100 млн кв. м, а общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812.

Ранее экономисты предупредили о грядущей недоступности жилья в России. Как говорится в исследовании фонда «Институт экономики города», на сегодняшний день сложнее всего приобрести жильё в Санкт-Петербургской и Московской агломерациях, далее следуют Казанская, Владивостокская и Краснодарская.