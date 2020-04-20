Ущерб от преступлений в РФ за три месяца 2020 года превысил 90 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/273bcb7c-8318-11ea-ba95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 92 млрд рублей составляет ущерб от преступлений в РФ, совершённых с января по март 2020 года, сообщили представители Министерства внутренних дел России.

Ущерб от преступлений составил 91,9 млрд рублей, что на 17,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причём 86,8% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа, — передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство.

Несовершеннолетние в России ежегодно совершают более 40 тыс. преступлений. В Университете прокуратуры РФ дали им криминологическую характеристику. В результате исследования выяснилось, что для подростков, попавших на скамью подсудимых, характерны социальная деформация, стремление к самовыражению и к достижению быстрого удовлетворения возникающих потребностей.

Около 40% преступлений в прошлом году совершили уже ранее судимые подростки, в составе группы действовали около половины (47%), большинство преступлений (83%) были направлены против собственности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить вооружённое нападение на красноярскую школу. Его готовил 14-летний гражданин. У задержанного изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства. Кроме того, у него были личные дневники, в которых содержалась информация о планируемом преступлении.