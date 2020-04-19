Криминалисты описали портрет типичного несовершеннолетнего преступника

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Несовершеннолетние в России ежегодно совершают более 40 тыс. преступлений. В Университете прокуратуры РФ дали им криминологическую характеристику. В результате исследования выяснилось, что для подростков, попавших на скамью подсудимых, характерны социальная деформация, стремление к самовыражению и к достижению быстрого удовлетворения возникающих потребностей.

Для личности несовершеннолетнего преступника также типичны потребность в эмоционально возбуждающих ситуациях, обострённое чувство независимости, эгоизм, агрессивность и ограниченность круга интересов, — сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Согласно исследованию, две трети несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 году, — это подростки 16–17 лет (63,7%), большинство — мужского пола (89,9%), почти половина воспитывались в семье с одним родителем (45,9%). Каждый девятый подросток совершал преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Тяжкие и особо тяжкие преступления составляют почти четверть в структуре преступности данного вида, — подчёркивается в исследовании.

Около 40% преступлений в прошлом году совершили уже ранее судимые подростки, в составе группы действовали около половины (47%), большинство преступлений (83%), были направлены против собственности.

Как писал NEWS.ru, сотрудникам ФСБ удалось предотвратить вооружённое нападение на красноярскую школу. Его готовил 14-летний подросток. У задержанного подростка изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства. Кроме того, у него были личные дневники, в которых содержалась информация о планируемом преступлении.