В Красноярске предотвратили нападение на школу

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить нападение на красноярскую школу. 14-летний подросток готовил вооружённое нападение на образовательное учреждение.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
У подростка изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства. Кроме того, у него были личные дневники, в которых содержалась информация о планируемом преступлении,
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков из Керчи, которые подготавливали теракты в образовательных учреждениях города. При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен