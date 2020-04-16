В Красноярске предотвратили нападение на школу

https://static.news.ru/photo/84775d8c-7fdb-11ea-aa17-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить нападение на красноярскую школу. 14-летний подросток готовил вооружённое нападение на образовательное учреждение.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

У подростка изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства. Кроме того, у него были личные дневники, в которых содержалась информация о планируемом преступлении, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков из Керчи, которые подготавливали теракты в образовательных учреждениях города. При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб.