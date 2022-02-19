Украина придумала способ сохранить транзит газа из России

При увеличении поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам транзит российского голубого топлива через Украину будет возможен. Об этом заявил заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин. По его мнению, причиной спекуляций на тему «подготовки вторжения» РФ на Украину являются попытки Вашингтона помешать Москве договориться с европейскими партнёрами о новых контрактах.

Россия ставит именно на них, предлагая Европе следующие аргументы: цены на газ по долгосрочным контрактам ниже, чем на спотовом рынке. <...> Россия предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе. И, к слову, именно с этим Москва связывает вопрос продления транзита газа через Украину, — написал Минин.

В свою очередь США хотят решить проблему дефицита газа в Европе посредством продажи собственного СПГ по краткосрочным контрактам. При этом Максим Минин считает, что Украине была бы выгодна именно реализация российского варианта поставок газа в Европу. Именно в этом случае труба не останется пустой, даже в случае запуска «Северного потока — 2».

Поэтому довольно удивительна радость некоторых украинских экспертов по поводу увеличения поставок американского сжиженного газа в Европу. Чем больше его там будет, тем меньше шансов на то, что украинская труба останется заполненной, — резюмировал журналист.

Ранее аналитик S&P Global Platts Коттелл заявил, что волна поставок СПГ может обрушить цены на газ в 2025-м.