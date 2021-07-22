Украина будет бороться с «Северным потоком — 2» при помощи Конгресса США

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В июне в Москве средний размер ипотечного кредита вырос сразу на 400 тыс. рублей и достиг рекордных 6,5 млн рублей. Отмечается, что люди спешили брать кредиты по льготной ставке, при этом цены на недвижимость продолжали расти. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что рекорд был обновлён в последний месяц действия льготной ипотеки, перед тем как стартовали новые условия, согласно которым предельный лимит устанавливается в размере 3 млн рублей, а ставка повышается...