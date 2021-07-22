Украина будет бороться с «Северным потоком — 2» при помощи Конгресса США
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
11:38, 22 июля 2021
Юрий ВитренкоФото: YVitrenko/facebook.com
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После визита в США глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook заявил о том, что встретился с американскими конгрессменами, которые поддерживают позицию Украины по поводу «Северного потока — 2» и собираются противостоять этому проекту.
Украина имеет мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку, а инструменты для борьбы с газопроводом по-прежнему есть, — сообщил Витренко.
Ранее были названы причины поражения Украины в борьбе с «Северным потоком — 2».
Также о судьбе транзита российского газа через Украину высказывался член Совфеда Алексей Пушков. Политик отметил, что Кремль никогда не отвергал украинский транзит как таковой. Вопрос, по его мнению, заключается лишь в том, «кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объёмах».