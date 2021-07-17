Названы причины поражения Украины в борьбе с «Северным потоком — 2»

Украина проиграла войну с «Северным потоком — 2 » из-за того, что правительство совершило ряд ошибок. Об этом в эфире телеканала «НАШ» сообщил депутат Верховной рады Олег Дунда.

По его словам, Украина должна признать, что эта битва была проиграна ещё пять лет назад. Кроме того, Киев при обсуждении газовых проектов с Германией и Францией не учитывал общественное мнение местных жителей в этих странах, отметил политик.

Мы не работали с местным населением, с общественным мнением Франции и Германии — не доносили свою позицию, — объяснил Дунда.

Также Украина могла бы в первую очередь обращать внимание на угрозу национальной безопасности со стороны российского газопровода. Но вместо этого постоянно считались какие-то убытки от прекращения транзита, заключил парламентарий.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в угрозе «Северного потока — 2» для безопасности Киева.