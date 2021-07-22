Пушков высказался о судьбе транзита российского газа через Украину

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Высокопоставленный представитель Госдепа, имя которого не называется, заявил, что США не станут предвосхищать свои ограничительные меры в рамках противодействия «Северному потоку — 2», сообщает РИА Новости.

Мы выбрали не давать России дорожную карту, в том смысле, чтобы они не поняли, как уклониться от наших намерений, — сказал представитель дипломатического ведомства. Он указал, что и у Германии...