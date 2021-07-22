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Пушков высказался о судьбе транзита российского газа через Украину

04:01, 22 июля 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Член Совфеда Алексей Пушков усомнился в нужности транзита российского газа через Украину у европейских партнёров. Политик в Telegram написал, что Кремль никогда не отвергал украинский транзит как таковой.

Пушков считает, что при условии работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока — 2» объёмы газа могут стать незначительными.

Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объёмах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупец. — NEWS.ru), — написал сенатор.

Пушков отметил, что предположение об использовании Россией газа как «политического оружия» преследует чисто геополитические цели США в Европе.

Ранее стало известно, что Белый дом тесно взаимодействовал с властями Украины и Польши при выработке сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом журналистам рассказал представитель Госдепартамента высокого ранга.

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