Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира уже в 2022 году. С таким макропрогнозом собирается выступить в ближайшее время Минэкономразвития. В 2021-2022 годах ведомство ожидает ускорения темпов роста ВВП РФ до уровня 3,1-3,2% с 1,9% в 2020 году, а в 2023-2024 годах темпы роста, по прогнозу, достигнут 3,3%. Эксперты считают, что цель достижима, но при этом она не будет являться признаком настоящего экономического лидерства нашей страны.

Ускорение роста экономики позволит России обойти Германию по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и начиная с 2022 года выйти на 5 место в списке крупнейших экономик мира, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с новой версией макропрогноза.

Одной из задач к 2024 году президент Владимир Путин в своем майском указе поставил «вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент высказывал уверенность, что войти в пятерку крупнейших экономик мира — для России задача абсолютно реальная. Если расти на 3% в год, можно будет подвинуть с пятой позиции ФРГ, если, конечно, при этом всех не подвинет Мексика или Индонезия.

В настоящее время, согласно оценке МВФ, Россия занимает 6-е место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) — после Китая, США, Индии, Японии и ФРГ (второе — среди стран Европы).

Разница между нами и Федеративной Республикой Германией небольшая, был уже момент, когда мы вышли на пятое место, но для нас это не просто сверхзадача. Сверхзадача другая — изменить структуру экономики, говорил Путин, добавляя при этом, что «нужно повышать многократно производительность труда». Согласно его планам, она должна вырасти не менее чем на 5% к 2024 году в базовых несырьевых отраслях.

Надо сказать, что глава страны задачу войти в топ-5 мировых экономических лидеров ставит не впервые. Об этом он заговорил ещё в далёком в 2007 году.

Россия в течение 10 лет способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира, и мы это обязательно сделаем, — отмечал он тогда.

Любопытно, что в 2013 году России действительно удалось попасть в топ-5, о чём было заявлено в послании Федеральному собранию. Правда, довольно скоро мы из этого элитного клуба вылетели.

В мае 2018 года президент Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года. Одна из целей — новое «вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира».

Паритет покупательной способности — соотношение двух валют, исходя из цен на одинаковые товары в двух странах. Иначе говоря, количество единиц валюты, необходимое для покупки того же количества товаров или услуг на внутреннем рынке, которое за американский доллар можно купить в США. Данный коэффициент необходим для расчёта ВВП страны. Самый простой и понятный вариант расчёта курсов валют по ППС являет собой «индекс бигмака». Этот показатель был придуман журналом The Economist. Он позволяет сопоставить котировки, исходя из стоимости самого популярного продукта ресторана быстрого питания.

Вообще если такое и случится, то это будет скорее статистическим феноменом. В целом по этому измерению, это вполне достижимо. Уже сегодня мы чуть-чуть отстаём от Германии по объёму ВВП по ППС. Но с учётом того, что как ожидает Минэк, темпы роста у нас будут в два-три раза выше чем в Германии (в этом году у немцев будет всего 0,7%) это будет обозначать примерно тоже что Китай — первая экономика мира (объём ВВП по ППС в Китае сегодня выше американского). И что? Никакой сенсации, кроме как для Орешкина, тут нет. Александр Дынкин президент Института мировой экономики и международных отношений РАН президент Института мировой экономики и международных отношений РАН

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом, он отметил, что ускорение темпов роста ВВП РФ на 2-3% для страны является значительным ростом. По словам Дынкина, для того, чтобы Россия реально могла обгонять ведущие страны «нашей стране нужен рост в 3,5-4%». А мы к этому пока не готовы, потому что одна из задач, которую Путин сформулировал в своё время в послании Федеральному собранию — чтобы темпы роста были выше мировых. Но этого пока не получается, сказал президент Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Такого рода прогнозы не имеют экономического обоснования. Одного показателя по ППС недостаточно. Экономика — сложная, разветвлённая и объёмная система. Прогноз лидерства не может быть выполнен на основе одного или даже трёх показателей. Прагматично, если прогнозом будет продуманный сценарий развития экономики. Сценарий роста — это кусок реальности, как его понимают создатели кино. Георгий Клейнер завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, главред журнала «Экономическая наука современной России» завкафедрой общей и прикладной экономики Института экономики ГАУГН, главред журнала «Экономическая наука современной России»

Что касается соотнесения РФ и Германии, то, по словам Клейнера, это рискованный шаг. Ведь Германия сегодня представляет собой одну из сильнейших экономик мира. Сила немецкой экономики, по мнению аналитика, в использовании высоких технологий с жёстким соблюдением связанных с этим стандартов, аккуратностью и тщательностью труда рабочих или специалистов, с точным осознанием того, что должен делать каждый в национальной экономике.

Если мы хотим обгонять Германию... Дальше можно было бы оставить многоточие! То это не про нас. У нас свои достоинства. Но увы нет пока немецкой педантичности, собранности и консолидированности, — сказал Клейнер.

Покупательная способность рубля — показатель очень важный, отмечает Клейнер. Догонять какую-то страну — США или Германию — по тому или иному отдельному аспекту — совершенно ошибочное представление о развитии, убеждён экономист, поскольку настоящее развитие состоит в том, что «сегодня вы можете достичь большего, чем достигали вчера, и не по сравнению с другой страной, а по сравнению с собственным вчерашним днём».