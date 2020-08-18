У страха цифры велики: внезапный оптимизм Путина взволновал экспертов

Президент России Владимир Путин строит свой оптимизм относительно роста российской экономики на том, что второй волны пандемии коронавируса в стране не будет, заявляют опрошенные NEWS.ru эксперты. Глава государства, предположительно, надеется на то, что в связи с возможным наступлением второй волны в Западной Европе там снова введут жёсткий карантин и тем самым серьёзно подорвут местную экономику. Между тем аналитики полагают, что никакого отдельного роста российской экономики без аналогичных показателей общемировой быть не может.

На встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным Владимир Путин выразил мнение, что российская экономика в 2020 году снизится меньше, чем у других стран, в том числе европейских.

Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года, — сказал лидер государства.

Путин пояснил, что затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+. Но рано или поздно эта ситуация пройдёт, и мировая экономика будет расти, и российская тоже, выразил надежду глава РФ. Он также добавил, что впоследствии нужно будет ответить на вызов, связанный с улучшением показателей мировой экономики.

Неожиданные заявления Путина прокомментировал NEWS.ru европейский политолог-международник Александр Рар. По его предположению, лидер России считает, что второй волны пандемии в стране не будет. Основана эта позиция, по мнению специалиста, на том, что у РФ появилась вакцина, врачи научились качественнее лечить инфицированных вирусом, рост пандемии более или менее удалось сдержать, да и большинство регионов «работают» без ограничений. При этом в Западной Европе вторая волна пандемии может наступить, и «тогда опять, испугавшись, европейцы введут жёсткий карантин, всё закроют и окончательно разрушат свою экономику», добавил эксперт.

kremlin.ru

Сейчас начинается вторая фаза кризиса под названием COVID-19. Ведутся подсчёты экономических потрясений от пандемии. Евросоюз влезает в опасную долговую яму. Россия при этом более стратегически может направлять свои средства из резервного фонда для подъёма своей экономики, в то время как ЕС слепо будет тушить свои пожары или «вбухивать» деньги в дорогостоящие утопические проекты типа декарбонизации европейской экономики. Про выздоровление же американской экономики пока вообще говорить не приходится. Александр Рар немецкий политолог-международник немецкий политолог-международник

С ним не согласен президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Владимир Буев. По его мнению, никаких оснований для роста российской экономики без роста мировой нет, поскольку РФ зависит от глобальных экономических трендов.

И надо заметить, что президент это и сам прекрасно понимает: «Но рано или поздно эта ситуация пройдёт, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти». Второе, что называется, вытекает из первого.

Оценки падения ВВП очень разные и зачастую несопоставимые. Так, европейцы в своих докладах, которые я видел, публикуют цифры квартальных падений по отношению к предыдущему кварталу. Наши — по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение нашей экономики в 2020 году на 5,5%, в то время как падение мировой — на 3%. Все расчётные цифры периодически уточняются. «Падение меньше», чем «во многих европейских» — очень абстрактное суждение. Каких европейских? Немецкой или албанской? Шведской или болгарской? Датской или греческой? Трудно понять. Владимир Буев президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

Но есть и другие подходы. Часть экспертов полагают, что рост всё же будет, но разве что по сравнению с провальным вторым кварталом. И в годовом выражении экономика России не выйдет в плюс даже к декабрю. Это, к слову, признают и Росстат, и ЦБ, ожидая падения около 5%.

Очевидно, что президент страны говорит про восстановительный рост от низкой базы, имея в виду, что худшее для экономики позади. «Рано или поздно» экономика вырастет. Такой прогноз не противоречит реальности. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

И действительно, при текущей тенденции в 2021 году российская экономика может показать рекордный за много лет рост на фоне слабого 2020 года. Но в абсолютных объёмах производство будет восстанавливаться ещё два-три года. То есть в количестве произведённых товаров и услуг РФ своими обычными темпами вернётся к уровню 2019 года примерно к середине нового десятилетия, рассчитывают опрошенные экономисты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат является единственным оперативным источником данных о динамике ВВП. На них опирается в своих прогнозах и правительство, и ЦБ, и президент, и представители госбанков и госкорпораций. Из данных Росстата видно, что во втором, самом тяжёлом квартале этого года экономика РФ упала всего на 8,5%, то есть объём производства на пике карантина и сразу после него сохранил свыше 90% своего потенциала по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Для сравнения: ВВП США за тот же период «ужался» на 9,5%, Германии — на 11,7%, Италии — на 17,3%, Британии — на 21,7%. На таком фоне Россия, конечно, выглядит лучше остальных стран, — сказал Емельянов.

Отрыв от развитых стран в основном обеспечен соседством с Китаем, крупнейшим торговым партнёром России. Экономика КНР очень быстро преодолела последствия карантина ещё в первом квартале и уже во втором усиленно закупала российскую нефть и другое сырьё, что, конечно же, отразилось на динамике российского ВВП. Рост в Китае за апрель – июнь составил 3,2%. Россия же в итоге выдала по динамике ВВП средний результат между резко плохим европейским и феноменально хорошим китайским — в целом близко к тому, что наблюдалось в США.

Надо понимать, что данные Росстата могут не вызывать доверия у независимых и сторонних экспертов. Но «пересчитать» ВВП за органами статистики, не имея доступа к первичной информации (отчётам компаний), не представляется возможным. Президент всегда доверяет тем цифрам по динамике основных экономических показателей, инфляции и доходам населения, которые представляют ему профильные ведомства, а потому он их часто цитирует. Кроме того, существует проблема интерпретации.

Позитивные тенденции попадают в речи президента, негативные ретушируют или пропускают. Из-за этого у стороннего наблюдателя, который не видит весь массив официальной статистики, может возникнуть впечатление, что цифры оторваны от реальности, полагают специалисты.