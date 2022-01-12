У инфляции нет цели, только путь: сколько ждать остановки роста цен

Новогодние праздники кончились, и волна потребления неминуемо пойдёт на спад. Снизится поток посетителей торговых центров, сойдёт на нет охота за продуктами питания к праздничному столу. Количество красных ценников со скидками тоже заметно уменьшится. Начнутся серые будни потребительского похмелья. Может, и темпы инфляции начнут снижаться? Или эту напасть нам не удалось оставить в прошлом году?

Долларовый ветер

Проблема инфляции волнует всех. И на вопрос о том, будут ли снижаться цены, с первых дней нового года поползли неутешительные ответы. Комментаторы обращают внимание на то, что ветер инфляции дует с Запада. Как снежный ком растёт долларовая масса в США.

Шутка ли, денежная масса M2 в США с декабря 2019 выросла с $15,32 трлн до $21,43 трлн. Количество всех денег, которое было нажито в государстве за всю его многовековую историю, всего за два года увеличилось на 40%. И это не предел.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Механизм влияния роста долларовой массы в США на цены в России многократно описан. Однако нас интересует не он. Гораздо важнее понять, может ли внутренняя экономическая политика повлиять на темпы инфляции в России. Об этом NEWS.ru поговорил с предпринимателями, политиками и экономистами.

Не дождётесь

В 2022 году темпы роста реальных цен нас удивят и не порадуют, считает управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа», член федерального политсовета Партии Роста Дмитрий Тарасов.

Мы наблюдаем «рост ожиданий роста инфляции». Эксперты и в целом интересующиеся граждане РФ не верят официальным данным ЦБ и Росстата. Слово «подкрутят» в отношении этих правительственных институтов — самое часто встречающееся в Интернете. А раз не верят, значит сами считают, — сказал Тарасов.

Предприниматель уверен, что корнем инфляционного зла является распределительная плановая экономика с гигантским (более 75%) участием правительства в экономических процессах.

Сделали очередные выплаты и пособия бюджетникам, сразу получили скачок инфляции. Бюджетная сфера ведь ничего не производит, они «услуги населению» оказывают. А раз так, то на тот же объём продуктов давит уже большая денежная масса на руках населения. Вот вам и инфляция. Всё просто, — сказал Тарасов NEWS.ru.

Он добавил, что увеличение с января 2022-го МРОТ на 8,6% тоже будет влиять. И инфляция ниже этого показателя не может быть, скорее она будет выше — 10–12%, а то и все 15%.

Однако соратник по партии Дмитрия Тарасова, экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин считает, что повышение цен из-за роста спроса замедляется.

В России всё больше проявляется роль инфляционных факторов, связанных с предложением и издержками: повышение цен на сырьё, уменьшение совокупного предложения из-за трудностей бизнеса в год пандемических запретов и т. п. Такую инфляцию называют инфляцией предложения (или издержек). И вот эти факторы будут значимыми для российской экономики и в 2022 году, — сказал Ковригин.

Он уверен, что инфляционные процессы в России замедлятся, но не смогут войти в намеченную Банком России цель — 4% в год.

Одними действиями нашего ЦБ (подъём ставки для снижения инфляции) проблему не решить, уверен управляющий партнёр «Юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция на сегодняшний день очень зависит от остановок производства и разрыва цепочек поставок. А это всё произошло из-за пандемии. Если пойдёт на спад пандемия — цепочки поставок восстановятся. И это перестанет давить на цены. Новогодние покупки, конечно, вызывают временный всплеск инфляции. Но этот эффект уйдёт уже в январе-феврале. Это очень временная волна, — отметил Головченко.

По его словам, принципиального поворота в росте инфляции можно добиться не раньше лета 2022 года. И это начнёт происходить, если центральные банки США, Европы и Китая начнут поднимать ставки.

На ЦБ сошёлся белый свет

Противоположного мнения придерживается руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Существует мнение, что инфляция — это отражение переваривания экономикой дополнительной денежной массы, напомнил эксперт. Однако сторонники новой денежной теории придерживаются взгляда, что предложение уже научилось настолько быстро адаптироваться под спрос, что вброс денег в экономику серьёзной инфляции не вызывает.

И совсем не обязательно цены растут по спекулятивной причине, когда производитель просто хочет побольше заработать. Здесь играет конкуренция — она ведёт к тому, что на рынках со множеством игроков скорее будет поддерживаться минимально допустимая маржа, чем максимальная, — сказал NEWS.ru Свириденко.

Он подчеркнул, что если следовать классической теории (которой придерживается российский ЦБ), то предложение уже приспособилось к новому спросу и инфляция должна снизиться в этом году. А если верить современной денежной теории, то и подавно. Однако с инфляцией этого года есть особенности.

Во-первых, совершенно очевидно, что в инфляцию входят изменившаяся логистика, в частности, трудности с пересечением границы Китая, уход ещё в 2020 году некоторых поставщиков с рынка, желание производителей компенсировать потери 2020 года. Возможно, что эти факторы даже больше повлияли на мировую инфляцию, чем увеличение денежного предложения, — считает эксперт.

В России ко всему перечисленному добавляется влияние валютного курса. Так как больше половины потребительских и инвестиционных товаров завозные. Многие комплектующие и сырьё, из которых товары делаются уже здесь, в России, тоже импортные, отметил Свириденко.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также выразил несогласие с политикой ЦБ в отношении процентной ставки, отмечая тот факт, что портфель кредитов растёт, а с ростом ставки растёт и стоимость их обслуживания, в итоге людям надо больше зарабатывать, предприятиям также, что порождает уже иной виток инфляции, кредитно-обусловленный.

Курс снижения ставки должен начаться как можно быстрее, но это такое концептуальное мнение, ЦБ так не считает, — сказал экономист.

Рост доходов вместо роста цен

Как видим, тема инфляции, судя по всему, ещё долго не уйдёт из обсуждения. Тем более что наблюдается и разница во взглядах на проблему. Чаще всего вопрос о том, когда замедлятся темпы роста цен, вытесняет вопрос о росте доходов. А ведь если доходы опережают инфляцию, то рост цен менее страшен.

Последнее десятилетие в России недостаток доходов компенсировался ростом кредитования. При этом проценты по кредитам не были низкими, в сравнении с другими странами. И если незначительное их снижение, по мнению экспертов из ЦБ, ускоряет инфляцию, то логично вернуть проценты на более высокий уровень. Но это означает — понизить уровень спроса, а значит замедлить темпы роста. Откуда тогда взяться росту доходов? И если многочисленные выступления главы Банка России уже дали понять россиянам, что за рост и снижение инфляции у нас отвечает ЦБ, а кто отвечает за рост доходов — остаётся неясным.