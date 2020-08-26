Туристы пожаловались на дорогое и плохое качество связи в Крыму

Туристы, прибывшие в Крым из других регионов, рассказали, что не пользуются мобильной связью на полуострове из-за дороговизны и плохого качества. Отказались от пользования сотовой связью в Крыму 15% туристов, ещё 78% покупали местные сим-карты.
Услуги национального роуминга по-прежнему остаются крайне дорогими, а у путешественников нет желания разбираться в тарифах,
Поэтому крымские операторы уступают российским и по качеству связи, и по ценам. В этом случае туристам проще совсем отказаться от связи, чем переплачивать за некачественные услуги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ прогнозирует небольшой рост цен на международный роуминг из-за того, что объём предоставляемых услуг резко снизился, рассказала глава управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева во время прямой линии с ФАС.
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