Туристы пожаловались на дорогое и плохое качество связи в Крыму

https://static.news.ru/photo/eda1f432-e7f7-11ea-abae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристы, прибывшие в Крым из других регионов, рассказали, что не пользуются мобильной связью на полуострове из-за дороговизны и плохого качества. Отказались от пользования сотовой связью в Крыму 15% туристов, ещё 78% покупали местные сим-карты.

Услуги национального роуминга по-прежнему остаются крайне дорогими, а у путешественников нет желания разбираться в тарифах, пишут «Ведомости» со ссылкой на Telecom Daily. Дело в том, что операторы большой четвёрки не представлены в Крыму из-за угрозы санкций.

Поэтому крымские операторы уступают российским и по качеству связи, и по ценам. В этом случае туристам проще совсем отказаться от связи, чем переплачивать за некачественные услуги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ прогнозирует небольшой рост цен на международный роуминг из-за того, что объём предоставляемых услуг резко снизился, рассказала глава управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева во время прямой линии с ФАС.