Эксперты: туалетная бумага подорожает на 10–15%

https://static.news.ru/photo/0b7028ac-9ee8-11ea-a70c-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Бумажные санитарно-гигиенические товары, такие как туалетная бумага, одноразовые полотенца и салфетки могут подорожать на 10–15%. Эксперты отмечают, что дешёвая продукция в этом сегменте может совсем исчезнуть из магазинов.

В течение трёх недель стоимость перечисленных товаров может вырасти на 10–15%. При этом самая недорогая туалетная бумага — стоимость рулона которой составляет 15–20 рублей — может совсем исчезнуть, — процитировали исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева «Известия».

Депутат Госдумы Юрий Волков отправил письмо в Роспотребнадзор с просьбой не останавливать раздельный сбор мусора на фоне коронавирусной инфекции, так как это может привести к дефициту вторсырья и продукции, которая из него производится.

Раздельный сбор отходов не был остановлен ни в одной стране мира, переживающей вспышки вируса, несмотря на вводимые режимы изоляции населения. Поэтому его нельзя останавливать и в России, — привели сообщение Юрия Волкова на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество при проверке туалетной бумаги обнаружило бактерии в одном из образцов. Эксперты нашли в образце энтобактерии, что является нарушением санитарно-эпидемиологических правил.