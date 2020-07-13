Трём категориям россиян повысят пенсии в августе

https://static.news.ru/photo/68001712-c594-11ea-a58d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение пенсий с 1 августа ждёт некоторых россиян. Перерасчёт пройдёт в беззаявительном порядке, заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев.

В частности, увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Прибавка в данном случае будет ограничена тремя пенсионными баллами, или 271 рублём в денежном эквиваленте. Сумму рассчитают индивидуально, её конкретный размер будет зависеть от размера зарплаты.

Увеличение также коснётся накопительных пенсий. В августе они вырастут на 9,13%. По данным ПФР, данный процент определён в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений. Повышение затронет в общей сложности 80 тысяч человек.

Кроме того, повышенные пенсии начнут получать участники программы софинансирования. Прибавка составит 7,99%. Перерасчёт коснётся 32 тысяч человек, получающих такую пенсию, отмечает URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что многодетные матери могут выйти досрочно на пенсию в 50, 56 и 57 лет. В ПФР объяснили, при каких условиях они могут оформить досрочный выход на пенсию.