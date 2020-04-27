Троценко уверен, что в 2020 году не будет туристического сезона

Владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко считает, что в 2020 году россиянам не стоит ждать начала туристического сезона.
По его словам, до мая 2021 года отрасль «может не оправиться» от последствий пандемии коронавируса,
Думаю, критическим для авиакомпаний станет июль, когда не останется денежных средств на счетах, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минтранс РФ направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой оказать транспортной отрасли многомиллиардную поддержку.
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