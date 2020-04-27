Троценко уверен, что в 2020 году не будет туристического сезона

https://static.news.ru/photo/249eb5a0-884f-11ea-be6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко считает, что в 2020 году россиянам не стоит ждать начала туристического сезона.

По его словам, до мая 2021 года отрасль «может не оправиться» от последствий пандемии коронавируса, передаёт ТАСС. Он отметил, что уже в июле 2020 года российские авиакомпании могут столкнуться с нехваткой ликвидности. По словам Троценко, обычно перевозчики в летний сезон создают финансовую «подушку безопасности». В данный момент, как отметил предприниматель, она «тает на глазах».

Думаю, критическим для авиакомпаний станет июль, когда не останется денежных средств на счетах, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минтранс РФ направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой оказать транспортной отрасли многомиллиардную поддержку.