https://static.news.ru/photo/3a600d7a-d4e6-11e9-a3a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Годовая задолженность по транспортному налогу в России составляет в среднем 30% от всех начислений. Наибольшую сложность вызывает работа с долгами физлиц в регионах.

В ряде регионов этот показатель превышает 60%. Такой высокий уровень задолженности говорит о необходимости пересмотра подходов к налогу на транспорт с учётом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов, говорится в исследовании эффективности региональной налоговой политики по итогам прошлого года, которое подготовила компания PwC .

Налоговый кодекс допускает для отельных регионов установление ставки транспортного налога в зависимости от возраста машины, её мощности. Дифференциация по возрасту авто введена для 9 регионов, для 14 — по мощности машины. Воспользовались ею Москва, Самарская, Кировская, Новосибирская, Саратовская области.

Ранее News.ru сообщал, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил отменить транспортный налог. Так он прокомментировал идею Счётной палаты РФ о корректировке способа исчисления этого вида налога.