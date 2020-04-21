Треть российского бизнеса обрекли на банкротство

Российская экономика всё больше страдает от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Нежелание Кремля направить на поддержку населения и предпринимателей внушительные средства может обернуться ещё большими потерями. Банкротство угрожает примерно каждой третьей компании в РФ, считают журналисты американского издания Stratfor.
Эксперты уверены, что Москва станет перед сложным выбором — в пользу каких проектов перенаправить деньги в рамках утверждённого бюджета и от чего придётся отказаться. Многие бизнесмены начали сокращать штат на фоне кризиса,
Среди конкретных отраслей, которым грозит банкротство, — торговля, транспорт, недвижимость, строительство, технологии и тяжёлая промышленность. Это означает, что последствия таких банкротств могут получить широкое распространение и сказаться на всей российской экономике, — считают журналисты.
По их словам, серьёзный кризис угрожает банковскому сектору РФ из-за долгов населения по кредитам и корпоративным обязательствам. Масштаб кризиса в стране, считает Stratfor, полностью оценить пока невозможно, но экономический фундамент России, скорее всего, даст трещину.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские авиаперевозчики могут не попасть в число компаний, которые получат отсрочку по уплате налогов страховых взносов во втором квартале в рамках поддержки на фоне пандемии. Об этом заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и предложили кабмину пересмотреть правила предоставления льгот.
Добавьте наши новости в избранные источники