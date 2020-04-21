Треть российского бизнеса обрекли на банкротство

https://static.news.ru/photo/13760f48-83c8-11ea-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика всё больше страдает от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Нежелание Кремля направить на поддержку населения и предпринимателей внушительные средства может обернуться ещё большими потерями. Банкротство угрожает примерно каждой третьей компании в РФ, считают журналисты американского издания Stratfor.

Эксперты уверены, что Москва станет перед сложным выбором — в пользу каких проектов перенаправить деньги в рамках утверждённого бюджета и от чего придётся отказаться. Многие бизнесмены начали сокращать штат на фоне кризиса, говорится в материале. 19% предприятий уже «попрощались» с некоторыми сотрудниками. Ещё 31% только планируют увольнения.

Среди конкретных отраслей, которым грозит банкротство, — торговля, транспорт, недвижимость, строительство, технологии и тяжёлая промышленность. Это означает, что последствия таких банкротств могут получить широкое распространение и сказаться на всей российской экономике, — считают журналисты.

По их словам, серьёзный кризис угрожает банковскому сектору РФ из-за долгов населения по кредитам и корпоративным обязательствам. Масштаб кризиса в стране, считает Stratfor, полностью оценить пока невозможно, но экономический фундамент России, скорее всего, даст трещину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские авиаперевозчики могут не попасть в число компаний, которые получат отсрочку по уплате налогов страховых взносов во втором квартале в рамках поддержки на фоне пандемии. Об этом заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и предложили кабмину пересмотреть правила предоставления льгот.