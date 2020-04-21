Авиакомпании рискуют остаться без отсрочки по уплате налогов

Российские авиаперевозчики могут не попасть в число компаний, которые получат отсрочку по уплате налогов страховых взносов во втором квартале в раках поддержки на фоне пандемии. Об этом заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и предложили кабмину пересмотреть правила предоставления льгот.
Сейчас отсрочка по налогам может быть предоставлена компании, если её выручка за предыдущий квартал упала более чем на 10% год к году. Авиакомпании начали терять доходы со второй декады марта. При росте данных показателей в первые два месяца 2020 года это не привело к общему падению за первый квартал на 10%, пояснил глава АЭВТ Владимир Тасун.
Резкое падение пассажиропотока началось только в апреле. Из-за этого у перевозчиков возник острый дефицит средств для выплаты зарплат, содержания авиапарка. При этом по причине формального несоответствия условиям предоставления налоговых льгот им предстоят серьёзные платежи в бюджет под угрозой принудительных взысканий и начисления пени. Это сделает невозможным их участие в тендерах для получения субсидий на выполнение льготных перевозок.
Организация просит дать авиакомпаниям отсрочку платежей независимо от показателя выручки за предыдущий квартал и ввести упрощенный порядок подтверждения доходов. Кроме того, она выступает за продление срока уплаты налогов и страховых взносов на полгода,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин распорядился выделить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей. Эти средства должны пойти на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств и на выплаты заработных плат.
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