Авиакомпании рискуют остаться без отсрочки по уплате налогов

https://static.news.ru/photo/4df25c66-83c4-11ea-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиаперевозчики могут не попасть в число компаний, которые получат отсрочку по уплате налогов страховых взносов во втором квартале в раках поддержки на фоне пандемии. Об этом заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и предложили кабмину пересмотреть правила предоставления льгот.

Сейчас отсрочка по налогам может быть предоставлена компании, если её выручка за предыдущий квартал упала более чем на 10% год к году. Авиакомпании начали терять доходы со второй декады марта. При росте данных показателей в первые два месяца 2020 года это не привело к общему падению за первый квартал на 10%, пояснил глава АЭВТ Владимир Тасун.

Резкое падение пассажиропотока началось только в апреле. Из-за этого у перевозчиков возник острый дефицит средств для выплаты зарплат, содержания авиапарка. При этом по причине формального несоответствия условиям предоставления налоговых льгот им предстоят серьёзные платежи в бюджет под угрозой принудительных взысканий и начисления пени. Это сделает невозможным их участие в тендерах для получения субсидий на выполнение льготных перевозок.

Организация просит дать авиакомпаниям отсрочку платежей независимо от показателя выручки за предыдущий квартал и ввести упрощенный порядок подтверждения доходов. Кроме того, она выступает за продление срока уплаты налогов и страховых взносов на полгода, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин распорядился выделить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей. Эти средства должны пойти на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств и на выплаты заработных плат.