Путин распорядился выделить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что доступные мощности для хранения нефти в мире могут быть заполнены в течение 4-5 недель. Это связано с новой сделкой в рамках ОПЕК+, предусматривающей сокращение нефтедобычи.

Об этом глава Минэнерго сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. Новак также отметил, что помимо стран — ОПЕК+ около 10 государств заявили о готовности участвовать...