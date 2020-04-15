Экономика

Путин распорядился выделить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей

17:01, 15 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Об этом он сообщил на заседании с членами правительства.

Мы знаем, с серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей, — цитирует Путина ТАСС.

По его словам, средства пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств и на выплаты заработных плат.

Как ранее писал NEWS.ru, глава государства поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян на удалёнке.

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