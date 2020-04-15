Путин распорядился выделить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/a5911be8-7f22-11ea-8ec3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Об этом он сообщил на заседании с членами правительства.
Мы знаем, с серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей, — цитирует Путина ТАСС.
По его словам, средства пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств и на выплаты заработных плат.
Как ранее писал NEWS.ru, глава государства поручил следить за соблюдением трудовых прав россиян на удалёнке.