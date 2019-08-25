Президент США Дональд Трамп готов к решительным мерам, если КНР ответит на вводимые 1 сентября Соединёнными Штатами новые пошлины на китайские товары.
Американский министр финансов Стивен Мнучин, сопровождающий Трампа на саммите G7 в Биаррице, заявил об этом в эфире телеканала
Если китайская сторона вновь решится на ответные меры, то президент рассмотрит все имеющиеся у него возможности, — заявил Мнучин.
Как ранее сообщал News.ru, Дональд Трамп анонсировал введение новых ограничительных тарифов на китайскую продукцию с 1 сентября. По его словам, налог составит 10% и будет наложен на продукцию общей стоимостью $300 млрд. Президент США затем выразил сожаление, что не повысил пошлины ещё больше.