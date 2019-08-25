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Объёмы поставок дизельного топлива из России на Украину в августе снизились вдвое, и теперь вместо 45% объёма рынка занимают 20%. Такая динамика обусловлена введённой Киевом спецпошлиной.

Зато увеличились поставки из Белоруссии, стран ЕС и с морских направлений. Никакого дефицита нет, более того, на этой неделе цены дизтоплива снизились еще на 20-80 копеек/л. Это свидетельствует, что решение...