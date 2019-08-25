https://static.news.ru/photo/2deefd4a-c739-11e9-bd25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент США Дональд Трамп заявил о своём сожалении касательно того, что не повысил пошлины на товары из Китая ещё больше.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, таким образом комментируя неверное толкование СМИ слов американского лидера. Во время встречи Трампа с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном его спросили, вызывает ли что-то в торговой войне с Китаем у него сожаление. Президент США на это ответил утвердительно. Этим он дал многим СМИ повод считать, что его слова связаны с ведением этой войны в целом.

Его ответ был неверно истолкован. Президент Трамп ответил утвердительно, потому что он сожалеет о том, что не поднял пошлины еще выше, — заявила пресс-секретарь.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создадут рабочую группу по «особым» экономическим отношениям между странами (Special Relationship Economic Working Group, SREWG).