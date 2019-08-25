https://static.news.ru/photo/27fb5856-c730-11e9-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Борис Джонсон Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создадут рабочую группу по «особым» экономическим отношениям между странами (Special Relationship Economic Working Group, SREWG).

SREWG возглавят экономический советник президента США Ларри Кудлоу и главный советник премьера Британии Марк Седуилл, — говорится в сообщении канцелярии премьера.

Комиссия разработает «рыночно ориентированные принципы для стимулирования экономического роста» и расширит двустороннее сотрудничество в вопросах современной экономики.

Также Трамп и Джонсон обсудили сотрудничество в области обороны, поговорили о преимуществах Британии после выхода из Евросоюза.

Саммит проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией.