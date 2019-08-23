https://static.news.ru/photo/d0c1695c-c70e-11e9-9cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией.

Трамп заявил об этом во время встречи с британским премьером Борисом Джонсоном. Как сообщает Reuters, подробности сделки пока неизвестны.

Также американский лидер отметил, что считает Джонсона подходящим для поста премьера человеком.

Саммит проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Как ранее писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу вернуть Иран к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).