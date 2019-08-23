Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу вернуть Иран к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
По информации агентства Bloomberg, Ирану, в соответствии с планом, могут разрешить продавать некоторые объёмы нефти в обмен на ряд серьёзных обязательств. Так, Тегеран планируют обязать вновь соблюдать СВПД, разрядить обстановку в Персидском заливе и вернуться к конструктивному диалогу в сфере разработки ракет.
Сообщается, что Макрон накануне обсудил этот вопрос с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Американский источник, в свою очередь, назвал данную инициативу неудачной.
Как ранее писал News.ru, Иран провёл испытания новой ракеты. По словам командующего Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Салами, это необходимо для повышения силы сдерживания.