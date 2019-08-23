https://static.news.ru/photo/9bb25c8e-c6fb-11e9-9656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Дональду Трампу вернуть Иран к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

По информации агентства Bloomberg, Ирану, в соответствии с планом, могут разрешить продавать некоторые объёмы нефти в обмен на ряд серьёзных обязательств. Так, Тегеран планируют обязать вновь соблюдать СВПД, разрядить обстановку в Персидском заливе и вернуться к конструктивному диалогу в сфере разработки ракет.

Сообщается, что Макрон накануне обсудил этот вопрос с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Американский источник, в свою очередь, назвал данную инициативу неудачной.

Как ранее писал News.ru, Иран провёл испытания новой ракеты. По словам командующего Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Салами, это необходимо для повышения силы сдерживания.