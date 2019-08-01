Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября в стране будут введены новые пошлины на товары, импортируемые из Китая.

Такое решение было принято в ходе переговоров Вашингтона и Пекина, написал он в своём Twitter.

По его словам, налог составит 10% и будет наложен на продукцию общей стоимостью $300 млрд.

США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с США по всеобъемлющему торговому соглашению, — подчеркнул глава государства.

Ранее News.ru писал, что аналитики спрогнозировали вероятность скорого дефолта в США. К этому могут привести низкие налоговые поступления, которые по сравнению с прошлым годом выросли лишь на 3% вместо ожидаемых 6%.

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