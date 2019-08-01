https://static.news.ru/photo/fc36a76e-b48a-11e9-8560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября в стране будут введены новые пошлины на товары, импортируемые из Китая.

Такое решение было принято в ходе переговоров Вашингтона и Пекина, написал он в своём Twitter .

По его словам, налог составит 10% и будет наложен на продукцию общей стоимостью $300 млрд.

США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с США по всеобъемлющему торговому соглашению, — подчеркнул глава государства.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что аналитики спрогнозировали вероятность скорого дефолта в США. К этому могут привести низкие налоговые поступления, которые по сравнению с прошлым годом выросли лишь на 3% вместо ожидаемых 6%.