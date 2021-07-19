Топливный союз оценил возможность снижения цен на бензин
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
18:33, 19 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Не только укрепление курса рубля поможет снизить цену на бензин. Экспортирующие компании получают валютную выручку и зависят от изменения курса валюты. Об этом в разговоре с «360» заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Все экспортирующие компании получают валютную выручку, а платят в рублях. Для них ключевая история заключается в том, сколько стоит нефтепродукт в рублёвом эквиваленте, — отметил эксперт.
Получается, что берётся экспортная цена и переводится в рубли по соответствующему курсу. Если рубль укрепляет свои позиции и цена на нефть существенно повышается, то эти организации получают эквивалентную выручку, сообщил Баженов.
Исходя из того, что в России очень сложная и тяжёлая налоговая нагрузка, ожидать существенного снижения цены на бензин на фоне крепнущего рубля не стоит.
Ранее в ЛУКОЙЛе предположили, что стоимость бензина в России будет снижаться только в случае укрепления национальной валюты. В энергетической компании спрогнозировали снижение стоимости топлива до 20 рублей за литр, если евро будет стоить не более 50 рублей.