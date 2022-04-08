Таксопарки и «Яндекс.Такси» повысят в апреле тарифы

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставка» вместе с партнерами-таксопарками в регионах России решили увеличить стоимость услуг такси. Инициативу поддерживают таксисты и отраслевые эксперты. Ключевой вопрос, волнующий потребителей, на плечи которых ляжет повышение тарифа — насколько подорожают в среднем поездки. Подробности в материале NEWS.ru

«ЯндексGo» обосновывает повышение цен тем, что необходимо улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание. При этом агрегатор хочет по-прежнему оставаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории . Ранее таксопарки жаловались на повышение платежей по лизингу, дефицит и сильное удорожание машин и запчастей, на рост цен на ОСАГО и падение спроса на услуги такси. Таксисты тоже сетуют на снизившиеся заработки из-за падения спроса и на рост платежей за аренду автомобилей. По данным канала «Беспощадный таксист », в марте спрос на такси снизился на треть по сравнению с февралем.

В Яндексе говорят, что повышение тарифов не будет резким. Потому что, подобное «изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадет — заказов станет меньше, соответственно, и уменьшится заработок водителей». В каждом регионе, скорее всего, рост будет происходить по-разному, изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого конкретного города.

Расчёты производятся Яндексом совместно с региональными партнёрами, т.е. таксопарками для каждого региона соответственно, — пояснили NEWS.ru в Яндексе.

Роман Маресов, руководитель разработки «Таксометра и Диспетчерской» Яндекса рассказывал о принципе образования тарифа на такси, который зависит от спроса и предложения. По его словам, тариф, который указан как базовый, «там стоимость минуты/километра в каждый момент времени чуть-чуть меняется у пользователя, плюс-минус 20, 50, 100 рублей».

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы отталкиваемся от такой стоимости минуты/километра, а на самом деле дальше, в каждый момент времени в каждой точке города, для каждой отдельной поездки мы заново пересчитываем ее стоимость», отметил Роман Маресов. Есть ограниченное количество водителей вечером, которые стоят в определенном районе. Логично распределить им заказ. И непонятно, зачем делать цену поездки меньше, если водителей здесь, например 20, а людей, которые отсюда хотят уехать 50. «Конечно, мы сделаем максимальную возможную цену, чтобы те люди, которые хотели по-настоящему отсюда уехать, заплатили в полтора раза больше. Остальные остались без машины. Это нормально, потому что водителей у нас тоже не осталось», добавил он. Тариф формируется в каждый момент времени в зависимости от количества пользователей, которые хотят уехать и от количества водителей, которые готовы пользователей увезти.

По данным приложения «ЯндексGo», действующий тариф «Круглосуточно» в классе машин «Эконом» для Санкт-Петербурга имеет такие параметры. Минимальная стоимость — 89 руб, платное ожидание не более 7 руб/минута, далее по городу не более 7 руб /км, не более 8 руб/минута. Для Москвы аналогичные показатели — 139 руб, не более 9 руб/минута, далее по городу 10 руб/км, не более 10 руб/минута. Для Новосибирска — 89 руб, не более 6 руб/минута, далее по городу не более 8 руб/км, не более 4,5 руб/минута. Для Екатеринбурга — 85 руб, платное ожидание не более 6 руб/минута, далее по городу 7,5 руб/км, не более 5,5 руб/минута. Эти тарифы действительны до 12 апреля текущего года. По некоторым прогнозам, далее услуги такси могут подорожать больше, чем на 20%.

Таксисты, опрошенные NEWS.ru в Москве и Московской области, позитивно оценивают инициативу повышения тарифов.

Наконец-то вернёмся к нормальному ритму в работе, — сказал NEWS.ru таксист из Мытищ Максим.

«В новостях пишут, яша (так таксисты называют „ЯндексGo“ — прим авт) собирается тарифы поднять. Наверное, подачу, увеличат на 10 рублей», иронизирует Дима в паблике «Мир такси» соцсети «Вконтакте».

Среди логистического бизнеса, сотрудничающего с Яндексом, отношение к инициативе осторожное.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надо экономику считать. На сколько поднимут тарифы и аренду. Если разница невелика, то это только для самоуспокоения. Как всегда, — прокомментировал NEWS.ru владелец автопарка Василий из Москвы.

Руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус позитивно оценивает инициативу. По его мнению, в российском такси новая реальность — фактически осталась одна общероссийская система, объединяющая практически все регионы РФ после ухода с рынка Ситимобил:

Решение обеспечивает учёт интересов и парков и потребителей. Что же касается учёта интересов самозанятых водителей такси при принятии таких решений — то, во-первых, они учитываются, а во-вторых, если самозанятые водители считают, что это не так, то, наверное, их права должны отстаивать профсоюзы, роль которых в отрасли, к сожалению, за прошедшие 30 лет с развала СССР — свелась к нулю.

Единственные, кто будет не согласен с повышением тарифов, это пассажиры. Примечательно, что ЯндексGo и таксопарки считают именно себя главными субъектами этого бизнеса, но не водителей. Поэтому они и предостерегают от появления «бомбил». Просто такие таксисты будут возить по ценам ниже. Фактически, «бомбилы», это результат действия рыночных сил. И если агрегатор-монополист и таксопарки будут навязывать ценовую политику, это вызовет к жизни стихийный рынок. Однако — в одном случае, если цены на поездки не будут устраивать водителей, они подадутся в серые перевозки — и агрегаторам не хватит таксистов, сервис станет очень некомфортным. В другом — если цены не будут устраивать пассажиров, то серый рынок придёт уже в виде более доступных предложений, а у таксопарков снизится пассажиропоток. И то и другое — шаг назад в бизнесе таксоперевозок.