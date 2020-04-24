https://static.news.ru/photo/9d83812a-866b-11ea-8bf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Таксомоторные компании просят включить их в перечень пострадавших от пандемии коронавируса. С таким предложением намерен обратиться в правительство Общественный совет по развитию такси.

В обращении говорится, что в перечень пострадавших отраслей вошла деятельность «прочего сухопутного транспорта с кодом ОКВЭД 49.3», но из этого непонятно, могут ли такси получить господдержку, пишет РИА Новости.

Некоторые таксомоторные компании уже пытались обратиться за поддержкой, но получили отказ на основании того, что их деятельность имеет другой ОКВЭД — 49.32.

Между тем компании такси терпят колоссальные убытки из-за ограничительных мер по всей России. Поэтому Общественный совет считает своим долгом получить разъяснения от правительства, могут ли указанные предприятия быть признаны потерпевшими от ситуации с коронавирусом.

Если таксомоторные компании не будут признаны пострадавшей от пандемии отраслью, то совет снова обратится в кабмин с просьбой включить указанную сферу деятельности в перечень пострадавших от COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин принял участие в совещании, посвящённом поддержке автопрома. По его словам, для льготного лизинга компаниям каршеринга необходимо выделить 2,5 млрд рублей.