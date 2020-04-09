Суть переговоров Путина по нефти раскрыли в Кремле

https://static.news.ru/photo/292c65ae-7ac1-11ea-9720-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили проблему с низкими ценами на нефть.
Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учётом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики «Группы двадцати», — цитирует РИА Новости пресс-службу президента РФ.
Отмечается, что стороны договорились координировать действия по стабилизации рынка нефти.
Ранее NEWS.ru сообщал, что все участники соглашения ОПЕК+, за исключением Мексики, согласились принять план по снижению общемирового объёма добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на два месяца, страны могут вернуться к обсуждению 10 июня.