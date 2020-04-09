Экономика

Суть переговоров Путина по нефти раскрыли в Кремле

03:11, 10 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили проблему с низкими ценами на нефть.

Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учётом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики «Группы двадцати», — цитирует РИА Новости пресс-службу президента РФ.

Отмечается, что стороны договорились координировать действия по стабилизации рынка нефти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все участники соглашения ОПЕК+, за исключением Мексики, согласились принять план по снижению общемирового объёма добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на два месяца, страны могут вернуться к обсуждению 10 июня.

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