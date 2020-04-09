Суть переговоров Путина по нефти раскрыли в Кремле

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Еврогруппа (совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса. Рецессия начнётся в течение двух недель, и к этому моменту сообщество запустит согласованную 9 апреля программу объёмом €540 млрд.

Об этом заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену по итогам расширенной видеоконференции, сообщает ТАСС. Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров, — отметил Сентену. Он добавил, что €100 пойдут на поддержку занятости,...