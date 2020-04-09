Мексика осталась последним в ОПЕК+ противником плана по снижению добычи

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Все участники соглашения ОПЕК+, за исключением Мексики, согласились принять план по снижению общемирового объёма добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.

Все договорились за исключением Мексики. Пока продолжаем, — заявил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

Соглашение рассчитало на два месяца, страны могут вернуться к обсуждению 10 июня.

Как писал NEWS.ru, мировые цены на топливо рухнули 9 марта и за несколько недель снизились до двадцатилетнего минимума. Поводом оказался срыв переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне низкого потребления нефти из-за коронавируса.

Новое соглашение ОПЕК+ должно исправить ситуацию. Рынки уже отреагировали на первые новости с конференции нефтепроизводителей, и цена на топливо начала расти.